Nieuwjaarsreceptie in de Berkenlaan

Vostert

Bree - Op zaterdag 11 januari organiseerde het vernieuwde Berkenlaancomité voor de dertiende maal een nieuwjaarsreceptie voor de bewoners van de Berkenlaan.

De “place to be” was de mooi versierde en vernieuwde kantine van HV. Eureka. 52 Personen, waarvan 6 nieuwe bewoners, hadden zich ingeschreven. Om 18 uur stonden de bubbels en de warme hapjes klaar en kon iedereen kennismaken met de zes nieuwe inwoners en de nieuwjaarswensen en de laatste buurtnieuwtjes aan elkaar uitwisselen.

Na de verwelkoming en het maken van de groepsfoto werd aan tafel gegaan voor ons warm Breugeliaans buffet.

Na het eetfestijn was er nog een gezellig samenzijn met een powerpointpresentatie van de vorige activiteiten en werden er spontaan nog enkele liedjes gezongen. Ambiance ten top.

In de late avond werden de koude en warme hapjes nog zeer op prijs gesteld.

De bewoners waren zeer tevreden over de organisatie en beloonden de organisatoren met hun aanwezigheid tot in de late uurtjes.