Een 40-jarige man uit Zutendaal moet voor tien maanden naar de gevangenis omdat hij zijn handen niet thuis hield tijdens een ritje met de bus. Voor het opstappen wreef hij over de billen van een 21-jarige vrouw. Toen ze wilde afstappen begon hij haar ongewenst te knuffelen.

De feiten dateren van 5 maart 2018 toen de vrouw aan een bushalte in Genk stond te wachten. Voor het opstappen, wreef de veertiger twee keer over haar achterwerk. “Op de bus werd ze in het Marokkaans ...