Vijf Belgen komen dinsdag in actie op de Australian Open

Vijf Belgen komen dinsdag in actie op de hoofdtabel van de Australian Open, het eerste grandslamtoernooi van het seizoen.

David Goffin (ATP 11), de enige Belg op de mannentabel, kijkt in zijn eersterondepartij de Fransman Jérémy Chardy (ATP 58) in de ogen. Dat is de vijfde wedstrijd op Court 3. Na Goffin treedt Elise Mertens (WTA 17) op hetzelfde court aan tegen de Montenegrijnse Danka Kovinic (WTA 86).

De eerste match op Court 15 is die tussen Alison Van Uytvanck (WTA 47) en de Française Fiona Ferro (WTA 63), vanaf 3u Belgische tijd. Van Uytvancks vriendin Greet Minnen (WTA 119) is op hetzelfde court aan zet na de wedstrijd tussen Kyle Edmund en Dusan Lajovic, die na de match van Van Uytvanck geprogrammeerd staat. Minnen speelt haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 99). Normaal zouden Van Uytvanck en Minnen maandag in actie komen, maar hun wedstrijd werd uitgesteld door regen.

Tot slot treft Kirsten Flipkens (WTA 81) de Tsjechische Karolina Muchova (WTA 22) in de vijfde wedstrijd op Court 13. Die partij start niet voor 6u Belgische tijd.

Programma van dinsdag:

Rod Laver Arena

. Vanaf 11u00 (1u00 Belgische tijd)

Kristina Mladenovic (Fra) - Karolina Pliskova (Tsj/2)

Donna Vekic (Kro/19) - Maria Sharapova (Rus)

Rafael Nadal (Spa/1) - Hugo Dellien (Bol)

. Vanaf 19u00 (9u00 Belgische tijd)

Daniil Medvedev (Rus/4) - Frances Tiafoe (VSt)

Elisabetta Cocciaretto (Ita) - Angelique Kerber (Dui/17)

Margaret Court Arena

. Vanaf 11u00 (1u00 Belgische tijd)

Belinda Bencic (Zwi/6) - Anna Karolina Schmiedlova (Svk)

Adrian Mannarino (Fra) - Dominic Thiem (Oos/5)

Ajla Tomljanovic (Aus) - Anastasija Sevastova (Let/31)

. Vanaf 19u00 (9u00 Belgische tijd)

Jennifer Brady (VSt) - Simona Halep (Roe/4)

Marco Cecchinato (Ita) - Alexander Zverev (Dui/7)

Court 3

. Na vier wedstrijden (niet voor 6u00 Belgische tijd)

David Goffin (Bel/11) - Jérémy Chardy (Fra)

Elise Mertens (Bel/16) - Danka Kovinic (Mnt)

Court 13

. Na vier wedstrijden (niet voor 6u00 Belgische tijd)

Kirsten Flipkens (Bel) - Karolina Muchova (Tsj/20)

Court 15

. Vanaf 10u30 (00u30 Belgische tijd)

Fiona Ferro (Fra) - Alison Van Uytvanck (Bel)

Kyle Edmund (GBr) - Dusan Lajovic (Ser/24) 5-2

Aliaksandra Sasnovich (WRu) - Greet Minnen (Bel)