Primeur voor Limburg: eerste Vlaamse opleiding voor rioolrenovatie

Vlario, Limburgse bouwbedrijven, Confederatie Bouw Limburg en de VDAB starten samen een nieuwe opleiding om professionele rioolrenovatietechnici op te leiden. De opleiding, die een provinciale subsidie van 95.000 euro krijgt, zal worden aangeboden op de Bouwcampus in Diepenbeek. “Deze opleiding is uniek in Vlaanderen. Limburg wordt zo een opleidingslabo voor rioolrenovatie”, zegt gedeputeerde van Economie Tom Vandeput (CD&V).