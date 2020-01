David Goffin bereidde zich voor op Australian Open met Federer en Medvedev

David Goffin (ATP 11) heeft niets aan het toeval overgelaten in aanloop naar de Australian Open, waar hij dinsdag voor het eerst in actie komt tegen de Fransman Jérémy Chardy (ATP 58). De Luikenaar heeft zich de voorbije dagen voorbereid in het gezelschap van 20-voudig grandslamwinnaar Roger Federer (ATP 3) en US Open-finalist Daniil Medvedev (ATP 4).

“Ik voel me goed”, verklaarde Goffin. “Ik heb van de tien dagen na de ATP Cup gebruikgemaakt om het toernooi sereen voor te bereiden. Ik heb enkele goede wedstrijden achter de rug, met mooie zeges tegen Dimitrov en Nadal en vooral een heel goed spelniveau. Ik denk dat alles aanwezig is. Het vertrouwen is er. Nu moet ik voortgaan op dit elan. Ik hoop het toernooi aan te vatten met de intentie nog meer matchen te winnen. We zullen zien hoever ik geraak.”

David Goffin behoort tot de outsiders in Melbourne, zeker na zijn zege tegen Rafael Nadal (ATP 1) in Sydney. In de derde ronde botst hij mogelijk op de Rus Andrey Rublev (ATP 16), dit jaar nog ongeslagen en eindwinnaar van de ATP-toernooien in Doha en Adelaide.

“Het klopt dat Rublev het eerste reekshoofd is dat ik kan ontmoeten. Hij speelt heel goed momenteel”, aldus Goffin. “Maar nu concentreer ik me op Jérémy Chardy. We kennen elkaar goed. Ik kom goed met hem overeen. Van tijd tot tijd trainen we samen. Hij kan gevaarlijk zijn, want hij heeft goede slagen. De vorige keer, op Wimbledon, liep het goed af. Maar hier is de ondergrond anders. Toch weet ik dat als mijn spel goed zit, wat nu het geval is, ik hem kan ambeteren.”