Balenciaga gaat na meer dan vijftig jaar weer haute couture maken

Balenciaga heeft zopas bekendgemaakt dat het opnieuw haute couture zal gaan maken en dat voor het eerst sinds 1968. De eerste collectie wordt in juli voorgesteld.

Tijdens de laatste modeshow van Balenciaga was al een shift merkbaar. In plaats van luxueuze streetwear, de stijl waar creatief directeur Demna Gvasalia mee doorbrak en van het Franse modehuis opnieuw een grote naam maakte, werden er weer pompeuze jurken de catwalk opgestuurd. Nu kondigt het label bovendien aan dat het opnieuw haute couture gaat maken en daarmee terugkeert naar de roots.

Oprichter Cristóbal Balenciaga was namelijk een couturier in hart en nieren. Zo noemde Coco Chanel hem ooit “de enige couturier ter wereld in de echte betekenis van het woord”, waarna ze er nog “alle anderen zijn gewoon modeontwerpers” aan toevoegde. Toen hij in 1968 zijn modehuis stopzette, stierf ook zijn couture mee uit. Later kwam Balenciaga in Franse handen terecht en vandaag is luxegroep Kering de eigenaar. Meer dan vijftig jaar lang werd enkel prêt-à-porter gemaakt.

Plicht

In een mededeling die werd vrijgegeven, schrijft Gvasalia, die sinds 2015 aan het roer staat van het merk, dat het voor hem een plicht was om Balenciaga weer mee te nemen naar de oorsprong van het label. “Couture is voor mij een onontgonnen vorm van creatieve vrijheid en een platform voor innovatie. “Couture staat boven de trends. Het is een uitdrukking van schoonheid op het hoogste esthetische en kwalitatieve niveau.”

De eerste nieuwe couturecollectie van Balenciaga zal in juli worden voorgesteld.