Eerste geval van mysterieuze longziekte opgedoken in Zuid-Korea

Zuid-Korea heeft maandag het eerste geval bevestigd van de mysterieuze longziekte die eerder al opdook in China en daar al doden eiste. Het nieuws doet de vrees voor een epidemie toenemen. Het Koreaanse Centrum voor ziektebestrijding en preventie meldde dat het virus werd vastgesteld bij een 35-jarige Chinese vrouw die per vliegtuig arriveerde vanuit Wuhan, een stad in centraal China waar de epidemie lijkt te zijn begonnen.