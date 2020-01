Ben & Jerry’s brengt nieuwe smaak uit in samenwerking met Netflix

Ben & Jerry’s heeft samen met Netflix een nieuwe ijsjessmaak uitgebracht. Die kreeg de toepasselijke naam Netflix & Chill’d.

Bingewatchen met een flinke pot ijs in de aanslag? Daar speelt het bekende Amerikaanse ijsmerk Ben & Jerry’s nu handig op in. Het slaat de handen in elkaar met streamingplatform Netflix om een nieuwe smaak te lanceren: Netflix & Chill’d.

Aan het roomijs werd pindakaas toegevoegd, maar ook zoete en zoute pretzels en stukjes fudge brownie. De nieuwe smaak is nu al verkrijgbaar in Nederland en zou tegen half maart ook de supermarkten ons land bereikt moeten hebben.