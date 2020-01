Modehuis Comme des Garçons krijgt hevige kritiek op kapsels van modellen

Comme des Garçons kreeg er na de show tijdens de Parijse modeweek flink van langs op sociale media. Reden? De blanke modellen op de catwalk droegen pruiken met cornrows, een haarstijl die traditioneel wordt gedragen door zwarte mannen en vrouwen.

Culturele toe-eigening, daar zou Comme des Garçons zich aan verbrand hebben. Dat is de overname of het gebruik van elementen van een bepaalde cultuur door een andere cultuur. In dit geval gaat het om mannelijke modellen die tijdens de modeweek in Parijs op de catwalk liepen met pruiken met cornrows.

Die ingevlochten haarstijl wordt voornamelijk gelinkt aan de zwarte gemeenschap en dus pikken heel wat mensen het niet dat voornamelijk blanke mannen daar in Parijs mee paradeerden tijdens de show van het Japanse modehuis. Op Twitter kwam er dan ook bijzonder veel reactie op de beelden. “Dit is helemaal niet oké”, klonk het onder andere.

comme des garçons put white models in cornrows and it’s not okay. pic.twitter.com/u1TIYkkA19 — hautelemess (@hautelemess) January 17, 2020

Egyptische prins

Na alle heisa zag ook de haarstylist van de show, Julien d’Ys, zich genoodzaakt om via Instagram een en ander toe te lichten. “De inspiratie voor deze show vond ik bij een Egyptische prins, een look die ik bijzonder mooi en inspiratievol vond. Het was bedoeld als een hommage. Het was nooit mijn bedoeling om iemand te kwetsen en als dat wel het geval is, dan verontschuldig ik me daar voor.”

In het verleden kreeg Comme des Garçons ook al kritiek over zich heen omdat het in zijn laatste 54 modeshows amper vijf zwarte modellen liet opdraven. Dit nieuwe relletje doet het imago van het label dan ook geen goed.