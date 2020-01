Voormalig burgemeester Webers stapt uit gemeenteraad

Beringen - Op zaterdagavond 18 januari vond in Beringen de jaarlijkse nieuwjaarsreceptie plaats van sp.a Beringen. Eerst en vooral wenste vvoorzitter Kelly Meykens allen van harte welkom.

Na de speeches van lokaal voorzitter Kelly Meykens, provinciaal voorzitter Alain Yzermans en nationaal ondervoorzitter Funda Oru nam ook Maurice Webers het woord.

De voormalige burgemeester van Beringen kondigde hierbij aan dat hij een stap opzij zal zetten in zijn politieke carrière. Exact 20 jaar na zijn eerste verkiezingen, vindt hij dat het tijd is om de fakkel door te geven.

In 2018 haalde Maurice Webers tijdens de gemeenteraadsverkiezingen nog het grootste aantal stemmen in Beringen, maar toch kon hij niet aanblijven als burgemeester. Dit heeft diepe wonden nagelaten, maar daarnaast gaf hij zijn professionele carrière een andere wending. “Ik heb nu een job waarin ik veel tijd en energie steek, een job met veel uitdagingen en ik wil me graag focussen hierop. Daarnaast wil ik nu meer tijd doorbrengen met mijn nieuwe liefde en familie en misschien volg ik de liefde wel naar Lommel”, aldus Webers.

Het was een emotionele speech voor hemzelf, voor zijn collega’s en vrienden. Hij werd dan ook uitvoerig in de bloemetjes gezet. Met een woord van dank vanwege Kelly Meykens, Dave Schops en Alain Yzermans voor zijn jarenlange inzet voor de partij.