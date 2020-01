Ingeborg en Maaike Cafmeyer in de Columbus

De Columbus rijdt weer uit als de lente in het land is. Wim Lybaert kruipt voor het derde jaar op rij achter het stuur om met bekende landgenoten op zoek te gaan naar het goeie leven onderweg. Deze keer neemt hij onder anderen Ingeborg en actrice Maaike Cafmeyer mee. Ook Slimste Mens Lieven Scheire is passagier. Vorig seizoen was een doorslaand succes. De trip met Linde Merckpoel haalde zelfs 1,2 miljoen kijkers. De opnames voor het derde seizoen vonden vorige zomer plaats, maar de bestemmingen zijn nog geheim. Dat waren ze trouwens ook voor de bekende Vlamingen toen ze de Columbus instapten.