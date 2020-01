"Sebastian Vettel heeft laten zien dat hij Charles Leclerc kan verslaan"

Gerhard Berger kijkt uit naar het duel tussen Sebastian Vettel en Charles Leclerc bij Ferrari en hij denkt dat de viervoudige wereldkampioen met zijn ervaring zijn jongere teamgenoot aankan.

Het wordt een belangrijk jaar voor Sebastian Vettel want in zijn zesde jaar bij de Scuderia is hij er op gebrand om de wereldtitel naar Maranello te brengen. Maar zijn teamgenoot Charles Leclerc bulkt ook van de ambitie en vorig jaar heeft hij al laten zien dat hij aan de poten van de stoel van Vettel aan het zagen is.

Volgens voormalig Ferrari-rijder Gerhard Berger is dat niets nieuw:

"Of je nu in een Ferrari, Mercedes of Red Bull rijdt, je hebt altijd een harde noot te kraken. Dat was vroeger ook het geval met de topteams," vertelde de Oostenrijker aan 'auto motor und sport'.

"Er zijn altijd twee alfamannetjes die elkaar ontmoeten en elkaars hoofd inslaan tot er één overblijft."

Berger weet waarover hij spreekt want toen hij in 1990 richting McLaren trok werd hij teamgenoot van niemand minder dan Ayrton Senna. “Je kan daar niet van weglopen,” weet de Oostenrijker te vertellen.

En Sebastian Vettel moet aan de bak want op het einde van het jaar loopt zijn contract bij Ferrari af terwijl Leclerc heeft bijgetekend tot 2024. Berger gelooft echter dat Vettel die uitdaging tot een goed einde kan brengen: “In het laatste deel van het seizoen heeft hij getoond dat hij dat kan.”

Misschien bevindt Vettel zich wel in de herfst van zijn carrière maar dat hoeft volgens Berger helemaal geen nadeel te zijn want hij kan putten uit een schat aan ervaring en zijn vier wereldtitels.

“Het wordt een interessant duel waarvan ik de uitkomst niet durf te voorspellen,” besluit de Oostenrijker.

