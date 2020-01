Het had zaterdag groot feest moeten zijn voor Hendrik - Rik - Bollengier in het Truiense rusthuis La Madrugada. Woensdag was hij 100 jaar geworden en was hij nog uitnodigingen aan het uitdelen. Maar ’s avonds sloeg het noodlot toe. Rik kwam ten val en overleed een dag later in het ziekenhuis.