Zo spannend kan veldrijden dus zijn als Mathieu Van der Poel er niet bij is. In Nommay maakten Eli Iserbyt en Toon Aerts er een zelden gezien kijkstuk van, met meer positiewissels dan paaltjes op het parcours. Iserbyt haalde het. Maar minstens zo belangrijk: beide Belgen lijken met het WK in zicht hun topvorm weer helemaal gevonden te hebben. Bondscoach Vanthourenhout krijgt straks met vier kopmannen te maken.