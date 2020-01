Liverpool doet gouden zaak in titelstrijd met winst tegen Manchester United

Liverpool is weer een stapje dichter bij een eerste landstitel sinds 1990. The Reds wonnen in eigen huis de topper tegen Manchester United en lopen zo opnieuw uit op de concurrentie, want Liverpool is het enige team uit de top vijf dat dit weekend kon winnen. Virgil van Dijk en Mohamed Salah zorgden voor de doelpunten op Anfield: het werd 2-0.