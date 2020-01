Simon Mignolet ontsnapt aan erger nadat voetzoeker vlak naast hem ontploft

Een knal van jewelste, en dat kort voor affluiten. Club Brugge had de 1-2 gemaakt en dat zinde de supporters van Anderlecht duidelijk niet. Vanuit de spionkop werd een voetzoeker richting het doel van Simon Mignolet gegooid. Het ding ontplofte uiteindelijk pal naast hem. Visser legde de match even stil en ging checken of de Rode Duivel ongeschonden uit het incident was gekomen.