Eigenaar in beslag genomen vechthanen: “Ik doe niets verkeerd”

Hoeselt - De eigenaar van wie 28 hanen vorig weekend na een politierazzia in beslag genomen en gedood zijn reageert. “Wij kweken hanen, en ja we vechten ermee in Frankrijk, maar we zijn geen criminelen”, zegt de 62-jarige Sylvain Hollants uit Hoeselt.

De hanen werden overgebracht naar het Vogel- en Zoogdierenopvangcentrum in Heusden-Zolder. Daar waren ze genoodzaakt om de dieren te laten inslapen, om te voorkomen dat ze terug in het vechtcircuit terecht zouden komen. Negen dieren die werden opgevangen door het Natuurhulpcentrum zijn wel nog in leven.

Het waren hanen waar zelfs nooit mee gevochten is, beweert de eigenaar. “Ze werden perfect verzorgd, het is erg dat ze ze zo afpakken.”