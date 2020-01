Red Wolves plaatsen zich eenvoudig voor laatste kwalificatieronde EK handbal

De Belgische handbalmannen hebben zich geplaatst voor de laatste kwalificatieronde voor het Europees kampioenschap van 2022 in Hongarije en Slovakije. De Red Wolves, die woensdag al de heenwedstrijd in Hasselt tegen Cyprus wonnen met overtuigende 24-7 cijfers, sloten zondag ook de return in Nicosia winnend af. Het werd 16-31.

Echt overtuigen deden de Belgen niet in Nicosia. Een licht overwicht in de eerste helft vertaalde zich in een 8-11 voorsprong aan de rust. In de tweede periode liep het aanvallend een stuk beter bij de Red Wolves, die twintig keer scoorden. Topschutter bij de Belgen was David Denert met zeven goals. Simon Ooms scoorde zes keer. Nick Braun nam vijf treffers voor zijn rekening.

De loting voor de laatste kwalificatieronde van het EK 2022 vindt in april plaats. De eerste kwalificatiewedstrijden staan in oktober op het programma.