Vader van Meghan haalt opnieuw uit: “Dit is niet de vrouw die ik opgevoed heb”

Thomas Markle, de vader van, heeft opnieuw van zich laten horen. In een documentaire die binnenkort uitgezonden wordt op Channel 4 laat hij zijn licht schijnen op de Meghxit.

De documentaire Thomas markle: my story, moet nog uitgezonden worden, maar verschillende Britse kranten kregen al enkele fragmenten te zien. Zo stelt vader Markle teleurgesteld te zijn in zijn dochter. Hij zegt dat Harry en zijn dochter het Britse koningshuis oneer aandoen. “Ze zijn het (het koningshuis nvdr.) aan het veranderen in een Wallmart (een Amerikaanse supermarkt nvdr.) met een kroon op.” Ook kan hij de plannen van zijn dochter en schoonzoon, die hij overigens nog nooit ontmoet heeft, om naar Canada te verhuizen niet vatten. Volgens hem gooit ze een “meisjesdroom” weg.

LEES OOK. Harry en Meghan doen afstand van hun koninklijke titels en krijgen geen toelage meer

LEES OOK. Britse pers reconstrueert weken die vooraf gingen aan aankondiging Harry en Meghan

Thomas Markle en zijn dochter houden er een - licht gesteld - getroebleerde relatie op na. Zo was hij niet aanwezig op het huwelijk van zijn dochter. Ook zijn kleinzoon Archie heeft hij nog nooit ontmoet. Desondanks hoopt Thomas op een goede afloop, zo droomt hij ervan om een foto te kunnen maken met het koppel en zijn kleinzoon. “Als hij dat kan doen, zal hij sterven als een gelukkig man”, zegt Tom Junior, de halfbroer van Meghan in de documentaire. “Hij heeft me gezegd dat hij haar niet herkend, dat dit niet de vrouw is hij die hij heeft opgevoed. Hij kan nog steeds niet geloven wat er gebeurd is. Hij is zeer teleurgesteld en hij denkt dat zij de koninklijke familie in de steek laat.”

bekijk ook

Harry en Meghan stellen hun royal baby voor

Harry en Meghan delen nieuwjaarswens met nooit eerder vertoonde beelden van baby Archie