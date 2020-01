Heusden-Zolder - Via een opengebroken raam zijn inbrekers in een huis op de Kuilberg in Bolderberg binnengeraakt. De feiten werden zondagvoormiddag pas vastgesteld maar gebeurden vermoedelijk zaterdagavond. Of er iets werd gestolen, is niet bekendgemaakt. In de Rode Kruisstraat in Heusden probeerden dieven ook in een huis in te breken. De achterdeur liep er schade op door een breekijzer. Daar raakten ze niet binnen.