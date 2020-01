Surreëel: dit appartementsblok is volledig bevroren

Neen het is niet het paleis uit Frozen, maar wel een appartementsblok in Irkoetsk. Hier laat de winter nog wat op zich wachten maar in het Russiche Irkoetsk vriest het dat het kraakt. Toen de waterleiding bezweek door slecht onderhoud, stroomde er langs alle kanten water aan de muren af. Met temperaturen diep onder nul, duurde het niet lang of het blok werd omgetoverd tot een waar ijspaleis.

Minder sprookjesachtig, is het leven in dat ijspaleis. Momenteel bevinden er zich vier gezinnen in het appartementsblok dat moeite heeft met overleven. In hun appartementen is er wel water en verwarming, maar het leven in de bevroren gangen is niet makkelijk. Met het dak dat op instorten staat, hopen de gezinnen snel verplaatst te kunnen worden.

Maar daar schuilt nu net een groot probleem: het appartementsblok behoorde vroeger tot het leger toe. Zowel leger als gemeente schuiven de verantwoordelijkheid van het blok door naar de ander.