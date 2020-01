Hoeselt - Dieven zijn nadat ze een ruit hadden kapotgeslagen, binnengedrongen in een huis in de Hooilingenstraat in het gehucht Kruis. Het militair paspoort van de bewoonster blijkt weg te zijn. De brandkast die in de kleerkast stond, vonden de dieven ook. Daarin staken belangrijke documenten. Een inventaris zal moeten duidelijk maken wat er allemaal is verdwenen.