Veertiger uit Lummen test positief op drugs

Diest - In de Baanhuisstraat in Diest is vrijdagavond rond 17.30 uur een 44-jarige man uit Lummen betrapt die onder invloed van drugs reed. Hij had nog drugs bij. Die werden in beslag genomen. In de Statiestraat in Diest gooiden zaterdagochtend rond 2 uur twee jongeren een pakje weg voor ze door de politie werden gecontroleerd. Het pakje bevatte een wit poeder dat nader wordt onderzocht in het gerechtelijk labo. Bij een controle op een parking aan de Leuvensesteenweg overhandigde een 26-jarige Leuvenaar zaterdagochtend rond 3 uur de agenten spontaan een gebruikersdosis wiet.