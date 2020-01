Hasselt -

Een persoon is zondagnamiddag lichtgewond geraakt bij een ongeval op de Kuringersteenweg. Ter hoogte van de verkeerslichten met de grote ring botsten even voor 14 uur twee auto’s. Omdat het ongeval op een drukke verkeersas gebeurde, werd de signalisatiewagen van de brandweer opgeroepen. De ambulance kwam ter plaatse om de gewonde te vervoeren. Door het ongeval was er wat verkeershinder.