Paul Magnette houdt piste voorlopige regering in het achterhoofd

PS-voorzitter Paul Magnette heeft de piste van een voorlopige regering nog niet begraven indien het niet mogelijk is een volwaardige regering te vormen. “Het is vanzelfsprekend beter een echte regering te maken, maar als we geen oplossing vinden, zouden we een regering kunnen vormen voor zes maanden of een jaar, om de dringende sociale noden aan te pakken”, verklaarde Magnette zondag op RTL-TVi.