Klein hongertje? Deze Snickersreep houdt je wel zoet

In Texas is alles groter, luidt het gezegde. En dat maken ze ook dit keer weer waar met deze Snickersreep. In Waco, Texas is er een nieuwe wereldrecord gevestigd. De candybar is even groot als 43.000 gewone Snickers samen. Een reep van 2 ton, 3,6 meter lang en 1 meter hoog. De droom van iedere chocoladefan is werkelijkheid geworden.