Zestig dienstkaarten verdwenen uit politieschool: vrees voor ‘valse agenten’

Zeker zestig dienstkaarten van leerling-agenten van de Oost-Vlaamse politieschool PAULO zijn spoorloos. Volgens een goede bron werden de kaarten in drie zendingen opgestuurd maar verdwenen ze telkens weer in de school. In totaal zestig leerlingen zitten nu zonder dienstkaart. Gevreesd wordt dat mensen met slechte bedoelingen ze gaan gebruiken om zich voor te doen als valse agenten.