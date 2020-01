Annemarie Worst klopt Ceylin del Carmen Alvarado en 41-jarige Katie Compton in de sprint in Nommay

Annemarie Worst heeft de Wereldbekercross in Nommay gewonnen. De 24-jarige Nederlandse klopte Ceylin del Carmen Alvarado en Katie Compton in een sprint met drie. Alvarado gaat met een voorsprong van amper vijf punten op Worst richting de slotmanche in Hoogerheide volgende week.

Voor de Grand Prix de Nommay in Oost-Frankrijk waren flink wat grote namen uit het vrouwenveldrijden afwezig. Regerend wereldkampioene Sanne Cant bereidt het WK voor in Spanje en liet de wedstrijd aan zich voorbijgaan, net zoals de Nederlandse toppers Lucinda Brand, Marianne Vos en Europees kampioene Yara Kastelijn. Was wel van de partij: Ceylin del Carmen Alvarado, die vooraf met amper 1 punt voorsprong op Katerina Nash de Wereldbeker leidde. Ook de 41-jarige Katie Compton, in 2018 nog winnares in Nommay, was erbij.

Slechte start van Alvarado

Topfavoriete Alvarado maakte geen al te beste start. Het 21-jarige toptalent raakte niet goed in haar klikpedaal en ging even later tegen de vlakte. Het signaal voor Annemarie Worst om de koers in handen te nemen. De Franse nationale kampioene Marion Norbert-Riberolle, die twee weken geleden haar 21ste verjaardag vierde, ging samen met Ellen Van Loy en de teruggekeerde Alvarado in de achtervolging. Even later was de aansluiting een feit.

Van Loy moest helemaal voorin de rol lossen, maar een andere oudgediende ging in de achtervolging: Katie Compton. Na een val van Worst en Alvarado kon de Amerikaanse zelfs voorin aansluiten. Frans kampioene Norbert-Riberolle viel een ronde later weg door materiaalpech: haar derailleur gaf de geest. Een drama voor de thuisrijdster. Alvarado, Worst en Compton gingen met z’n drieën de slotronde in.

Sprint met drie

In die laatste ronde werd het spannend, want de drie dames maakten elkaar het leven zuur. Zelfs veertiger Compton dropte een bommetje tegen de veel jongere Nederlandse dames. In de sprint bleek Worst de sterkste. Ellen Van Loy was op de achtste plek de beste landgenote. Katerina Nash werd pas twaalfde en lijkt uitgeteld voor eindwinst in de Wereldbeker.

Het wordt volgende week in Hoogerheide een Nederlands duel tussen Alvarado (430 punten) en Worst (425 punten): wie daar voor de ander finisht, wint de Wereldbeker.