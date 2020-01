Nieuwe Lanakense hondenschool De Buddy’s gestart

Lanaken -

Zopas werd op initiatief van Sandra Merken uit Veldwezelt in het recreatiedomein De Krieckaert in Gellik de nieuwe hondenschool De Buddy’s boven het doopvont gehouden. “De vereniging telt momenteel zowat 25 leden en we willen het kleinschalig houden tot maximum 50 leden” zegt voorzitster Merken.