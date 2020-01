Mijnwerkers stappen opnieuw naar Brussel

Op 2 maart trekken ex-mijnwerkers opnieuw naar Brussel. Dat maakte Michel Dylst, voorzitter van de KS-vriendenkring, bekend tijdens een erg druk bijgewoonde bijeenkomst in de voormalige badzaal van de mijn van Zolder. Ze willen dat de wet wordt toegepast voor het berekenen van de mijnwerkerspensioenen.

De KS Vriendenkring had zondagvoormiddag twee zalen in het voormalige mijngebouw van Zolder afgehuurd om duiding en een stand van zaken te geven. Maar ook dat was niet voldoende om alle mijnwerkers van ...