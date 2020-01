Afkicken in het land van Escobar: wereldreis van Tom eindigt in Colombiaans ontwenningscentrum

Colombia is het eerste land dat Tom Verheijen (30) bezoekt tijdens zijn lang geplande wereldreis. En meteen ook het laatste, want de liefde doet zijn reisschema in de prullenbak belanden. Maar niet alleen een Colombiaanse schone weet de Kempenaar te verleiden. Vandaag vecht hij tegen een stevige cocaïneverslaving in een afkickcentrum in Medellín, als enige buitenlander tussen onder meer bendeleden van het beruchte drugskartel La Terraza. Maar het einde van de lijdensweg is in zicht: eind deze maand mag hij er afzwaaien, deze keer hopelijk voorgoed.