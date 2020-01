Almaci (Groen): “Verkiezingen gaan mentaliteit niet veranderen”

Groen-voorzitster Meyrem Almaci gelooft niet dat nieuwe verkiezingen veel zoden aan de dijk zullen brengen in de federale regeringsvorming. “Als de wil ontbreekt, zal dat na verkiezingen niet veranderen”, stelde Almaci zondag in De Zevende Dag. Ze herhaalde haar oproep om rond de tafel te gaan zitten en elkaar in de ogen te kijken en bleef intussen ver weg van de grote verklaringen.