Alison Van Uytvanck en Greet Minnen maandag als eerste Belgen in actie op Australian Open

Alison Van Uytvanck (WTA 47) en Greet Minnen (WTA 119) zijn maandag onze eerste landgenotes die in actie komen op de hoofdtabel van het Australian Open.

Van Uytvanck kijkt in de eerste ronde de Française Fiona Ferro (WTA 63) in de ogen. Dat is de derde wedstrijd op court 14. Nadien speelt haar partner Minnen op dezelfde court haar eerste wedstrijd op de hoofdtabel van een grandslamtoernooi tegen de Wit-Russische Aliaksandra Sasnovich (WTA 99).

Programma van maandag:

Rod Laver Arena

.Vanaf 11u (01u Belgische tijd)

Naomi Osaka (Jap/N.3) - Marie Bouzkova (Tsj)

Anastasia Potapova (Rus) - Serena Williams (VSt/8)

Steve Johnson (VSt) - Roger Federer (Zwi/3)

.Vanaf 19h00 (09u00 Belgische tijd)

Ashleigh Barty (Aus/1) - Lesia Tsurenko (Oek)

Jan-Lennard Struff (Dui) - Novak Djokovic (Ser/2)

Margaret Court Arena

.Vanaf 11u (01u Belgische tijd)

Denis Shapovalov (Can/13) - Marton Fucsovics (Hon)

Katerina Siniakova (Tsj) - Petra Kvitova (Tsj/7)

Venus Williams (VSt) - Coco Gauff (VSt)

.Vanaf 19u00 (09u00 Belgische tijd)

Stefanos Tsitsipas (Gri/6) - Salvatore Caruso (Ita)

Sloane Stephens (VSt/24) - Shuai Zhang (Chn)

Melbourne Arena

.Vanaf 11u (01u Belgische tijd)

Matteo Berrettini (Ita/8) - Andrew Harris (Aus)

Kristie Ahn (VSt) - Caroline Wozniacki (Den)

Juan Ignacio Londero (Arg) - Grigor Dimitrov (Bul/18)

Samantha Stosur (Aus) - Catherine McNally (VSt)

Court 14

.Vanaf 11u (01u Belgische tijd)

Daniel Evans (GBr/N.30) - Mackenzie McDonald (VSt)

Tennys Sandgren (VSt) - Marco Trungelliti (Arg) ** Fiona Ferro (Fra) - Alison Van Uytvanck (Bel) ** Aliaksandra Sasnovich (WRu) - Greet Minnen (Bel)