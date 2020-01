Caleb Ewan bezorgt Lotto-Soudal meteen eerste zege van het nieuwe jaar

De Australiër Caleb Ewan heeft zondag in eigen land de Schwalbe Classic, de vroegere People’s Choice Classic, op zijn naam gebracht. De renner van Lotto Soudal toonde zich met overmacht de snelste in de sprint in de straten van Adelaide en haalde het voor de Italianen Elia Viviani (Cofidis) en Simone Consonni (Cofidis). Jasper Philipsen finishte als vierde.

Het criterium gaat de Tour Down Under vooraf, die dinsdag start in Australië. De renners kregen dertig lokale rondjes op het menu, goed voor 51 km en een eerste kans voor de sprinters in het nieuwe jaar.

Na enkele obligate aanvallen, zo waagden onder meer Josef Cerny en Manuele Boaro met een groepje van vijf hun kans, bleek er niemand tegen de overmacht van het peloton opgewassen en kwam het tot een sprint. Daarin schudde Ewan een stevig nummertje uit de benen. Hij zette vanop 200 meter aan en liet zijn kompanen zo’n twee lengtes achter op de streep, goed voor de eerste zege van het jaar, al telt dit criterium niet mee in de officiële boeken.

Ewan won de voorganger van deze wedstrijd al drie keer: in 2016, 2017 en 2019. Met vier zeges is hij nu enige recordhouder. André Greipel won de wedstrijd drie keer (2008, 2012, 2013).