Bushiri na consternatie over handsbal: “Kan mijn arm moeilijk afsnijden”

“Ik vind dat we als team zeer goed gewerkt hebben. Dat kan je aan de 2-0 einduitslag zien. We houden de nul achteraan en ik hoop dan ook dat we deze lijn kunnen doortrekken. Persoonlijk stak ik er niet bovenuit, maar dat neemt niet weg dat ik enorm blij ben met mijn competitiedebuut voor STVV”, reageert nieuwkomer Rocky Bushiri na de wedstrijd tegen Kortrijk.