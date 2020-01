België heeft na zeventien jaar weer een nachttrein

Vanuit de Oostenrijkse steden Wenen en Innsbruck vertrekken zondagavond twee treinen die, samengevoegd, maandagochtend als één “Nightjet” aankomen in Brussel. Daarmee zal er voor het eerst sinds 2003 weer een reguliere nachttrein halt houden in België. De nieuwe verbinding start aan een tempo van twee keer per week, met vertrek in België richting Oostenrijk op maandag en donderdag.