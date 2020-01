Slap Maaseik krijgt meteen pak slaag

Maaseik heeft haar eerste duel na de winterstop met droge 3-0-cijfers verloren. In de klassieker tegen Roeselare kon het nooit een vuist maken en liep het de hele partij achter de feiten aan. Knack wipt over Greenyard naar plek twee in de ranking. Voor Maaseik bedraagt de kloof met leider Aalst nu zes punten.