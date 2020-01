In het zuidoosten van Brazilië zijn in de nacht van zaterdag op zondag vijf doden gevallen door overstromingen en aardverschuivingen, veroorzaakt door de aanhoudende regen. Dat heeft de brandweer van de staat Espirito Santo gemeld.

De slachtoffers vielen in de steden Iconha en Alfredo Chaves. Onder hen bevindt zich onder meer een ouder koppel dat thuis werd bedolven onder de modder. Op beelden verspreid via de sociale media is ook ...