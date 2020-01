Manchester City laat punten liggen, Trossard scoort voor Brighton

Nee, dit is vooralsnog niet het seizoen van Manchester City. De Engelse landskampioen moest tegen Crystal Palace lange tijd achtervolgen en leek uiteindelijk nog de zege te pakken, maar in de absolute slotfase liep het alsnog verkeerd na een eigen doelpunt van Fernandinho. Eindstand: 2-2. Elders in de Premier League was er een scorende Belg: Leandro Trossard hielp Brighton mee aan een gelijkspel tegen Aston Villa.