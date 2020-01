Koen Wauters en Valerie De Booser na 17 jaar uit elkaar

“Na 17 jaar lief en leed met elkaar te hebben gedeeld, hebben Koen en ik besloten onze relatie te beëindigen”, schrijft Valerie De Booser op Instagram. Ook Koen Wauters deelde het nieuws over de breuk.

“Na 17 jaar lief en leed met elkaar te hebben gedeeld, hebben Koen en ik besloten onze relatie te beëindigen. Ook al wilden we niks liever dan eeuwig bij elkaar blijven en ook al hebben we voor elkaar gevochten tot het einde, toch nemen we samen deze aartsmoeilijke beslissing”, schrijft Valerie De Booser op Instagram. Koen Wauters deelde dezelfde boodschap, en het koppel stuurde ook een persbericht uit.

“We moeten eerlijk zijn met onszelf : door de jaren heen zijn we uit elkaar gegroeid. Het is emotioneel erg zwaar. We hebben immers vele mooie jaren gehad en hebben samen fantastische kinderen. En daar ligt nu voor ons allebei de focus : de zorg voor en het welzijn van onze kinderen primeert. Door hen zullen we altijd verbonden blijven.

Er is, voor alle duidelijkheid, geen derde partij in het spel en we gaan in goede verstandhouding uit elkaar. Nu willen we rust vinden en stabiliteit bieden aan de kinderen. Dat houdt in dat we geen commentaar zullen geven op onze breuk, ook voor interviews zijn we niet beschikbaar. We hopen dat iedereen dat zal respecteren.”

“Ja, soms maken we ruzie”

Koen Wauters en Valerie De Booser waren een koppel sinds 2002, ze trouwden op 17 juli 2004. Ze hebben twee kinderen samen, Zita (15) en Nono (13). Op de laatste plaat van Clouseau, ‘Tweesprong’, zingt Koen Wauters ook onder meer enkele songs over koppels die uit elkaar groeien. Dat was niet geheel verzonnen, gaf Wauters toen toe in Dag Allemaal. “Het zit nog heel goed tussen Valerie en mij. Maar als je zeventien jaar bij elkaar bent, zitten daar ups en downs bij. Die mindere periodes hebben wij ook gehad, absoluut. Maar gelukkig zijn er meer ups dan downs”, zei hij daar toen over. “We zweven niet meer constant boven de grond van verliefdheid. Zo is het leven niet. Zeker niet als je zoveel jaren bij elkaar bent. Natuurlijk is er al eens ruzie, dat gebeurt in elk huishouden. Soms ben ik te veel aan het werk en is er wat meer afstand tussen ons. Dan moet je allebei willen werken aan de relatie om elkaar terug te vinden.”