Genk-killer Haaland scoort hattrick in 23 minuten bij debuut voor Dortmund

Borussia Dortmund is de terugronde in de Bundesliga begonnen met een zege. Die Borussen moesten er wel voor knokken, want het kwam tot twee keer toe op een achterstand van twee doelpunten bij Augsburg. Uiteindelijk werd er met 3-5 gewonnen. Thorgan Hazard gaf twee assists en Axel Witsel vierde zijn terugkeer na een neusbreuk, maar alle aandacht ging naar nieuwkomer Erling Haaland: het Noorse toptalent viel in na 56 minuten en scoorde meteen een hattrick. Haaland lukte in de groepsfase van de Champions League ook al een hattrick tegen KRC Genk.