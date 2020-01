Stoffel Vandoorne start als negende tijdens Formule E-race in Chili

De Nieuw-Zeelander Mitch Evans heeft de polepositie voor de Santiago ePrix Formule E veroverd. Onze landgenoot Stoffel Vandoorne start als negende.

Doordat de rijders tijdens de oefensessies geconfronteerd werden met enkele rode vlaggen hadden ze zich niet perfect kunnen voorbereiden op de strijd om de pole.

In de straten van Santiago slaagden Mitch Evans, Max Günther, Pascal Wehrlein, Felipe Massa, Oliver Turvey en Sébastien Buemi erin om zich als snelste zes te kwalificeren voor de zogenaamde 'Superpole'.

Tijdens die Superpole was Mitch Evans bijna drie tienden sneller dan Max Günther die tevreden moest zijn met de tweede tijd. Wehrlein volgde op meer dan acht tienden.

Onze landgenoot Stoffel Vandoorne moest in zijn Mercedes Formule E-bolide tevreden zijn met de negende tijd en moest zijn meerdere erkennen in teamgenoot Nyck de Vries die de achtste tijd reed. Onze andere landgenoot Jérôme d'Ambrosio was 20ste.

