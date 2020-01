Baby ‘zingt’ Thunderstruck van AC/DC

Waar de ene niets anders hoort dan gebrabbel, hoort de ander misschien een potentiële hit. De Amerikaan Matt MacMillan heeft een jaar lang videootjes opgenomen van zijn jongste spruit. De jonge vader heeft alle clips van de kleine Ryan zorgvuldig gemonteerd en nu lijkt het haast alsof de baby ‘Thunderstruck’ zingt.

De iconische gitaarriff van 1990 is meteen herkenbaar vanaf het moment dat de video begint. Maar daar stopt het niet bij. De 1-jarige ster is een ‘one-man-band’ en neemt ook andere stukken voor zijn rekening. Zijn nies is bijvoorbeeld een cimbaal en wanneer hij met zijn vuistje tegen de sofa slaat, horen wij een drum.

Het compileren van de video was een werk van lange adem. MacMillan sorteerde eerst de 83 video’s op toonhoogte. Met de 21 verschillende tonen die hij vond, kon hij de rockklassieker namaken.