“Meestal droog, maar winterse bui is mogelijk”

Vandaag blijft het in Limburg meestal droog, al kunnen er verspreid toch nog wel enkele lichte buien vallen. De kans om één of meerdere buien mee te krijgen is namiddag het grootst over het oosten van de provincie. Vanwege de vrij koude bovenlucht kan zo’n bui mogelijk een winters karakter hebben, al zal het toch vooral om regen gaan.