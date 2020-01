Anderlecht laat Alexandru Chipciu terugkeren naar Roemenië

Alexandru Chipciu verlaat RSC Anderlecht voor de Roemeense competitieleider CFR Cluj, zo laat paars-wit zaterdag weten.

De dertigjarige rechtermiddenvelder werd na het EK in Frankrijk overgenomen van Steaua Boekarest, maar kon in de Belgische hoofdstad nooit helemaal overtuigen, net als zijn landgenoot Nicolae Stanciu, die een maand later voor een recordbedrag overkwam van Steaua. Stanciu vertrok twee jaar geleden al met een definitieve transfer naar Slavia Praag, de Tsjechische club waar hij na een ommetje bij Al-Ahli nog steeds zit. Chipciu werd uitgeleend aan Sparta Praag en keerde vorige zomer terug naar Anderlecht, waar hij geen toekomst meer had.

De 46-voudige Roemeense international speelde 69 wedstrijden voor de Belgische recordkampioen, zijn laatste minuten dateerden van medio april 2018 tegen Standard.

Chipciu begon zijn profcarrière bij FC Brasov, dat hem uitleende aan Forex Brasov en Braila. In 2012 maakte hij de overstap naar Steaua Boekarest. In 116 wedstrijden maakte Chipciu 24 doelpunten voor de topclub.