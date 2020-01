Koen Crucke: “Wie zegt dat je in een relatie niet verliefd mag worden op iemand anders?”

Elkaar af en toe een avontuurtje gunnen? Voor Koen Crucke en zijn echtgenoot Jan kon het vroeger wel, zo vertelde hij zaterdagochtend aan Evi Hanssen in het radioprogramma ‘Heilig Huis van Hanssen’ op Joe. Ondertussen denkt hij er wel anders over: “Ik wil niet meer verliefd worden op iemand anders, want dat doet te veel pijn.”