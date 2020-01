Twee onopgeloste moord- en verdwijnzaken met Vlaamse link op nieuwe Nederlandse coldcasekalender

Op de nieuwe uitgave van de Nederlandse ‘coldcasekalender’ wordt ook dit jaar aandacht gevraagd voor 52 onopgeloste moorden of vermissingen. Daarbij zitten twee zaken met een Antwerpse of Kempense link: de vermissing van Gerard Hulscher in 1998 en de moord op de Rotterdammer Robert Woei A Tsoi in 2008.