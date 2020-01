Op zijn Instagram-verhaal heeft Yohan Boli een laatste keer teruggekeken naar zijn passage bij STVV. De voormalige Truiense topschutter verliet STVV na 4,5 jaar voor het Qatarese Al-Rayyan, maar hij heeft enkel mooie woorden over zijn tijd in Sint-Truiden.

“Met pijn in het hart heb ik afscheid genomen van STVV. Het was geen gemakkelijke beslissing, maar we moeten vooruit kijken”, steekt Boli van wal op zijn IG-verhaal. “Sint-Truiden is echt de club van ...