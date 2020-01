Bij vier huiszoekingen vrijdag in het drugsmilieu heeft de recherche van politiezone Brussel Zuid een valies khat in beslag genomen bij een koppel thuis. Het duo, beiden Afrikanen, werd onder aanhoudingsmandaat geplaatst. Ze ontkennen alles.

Khat is een drug die niet zo vaak aangetroffen wordt in ons land. Het is een kauwplant die in Somalië en Jemen gecultiveerd wordt, een oppeppende drug met een ...