Vlaams Belang dient klacht in tegen anderstalige LEZ-affiches

Gent -

Gents Vlaams Belangfractieleider Johan Deckmyn dient klacht in tegen de anderstalige LEZ-affiches. De Stad had om alle Gentenaars zo goed als mogelijk te informeren over de lage emissiezone (LEZ) aan tien moskeeën affiches gehangen met uitleg in het Turks of Arabisch. Een inbreuk op de taalwet volgens Vlaams Belang.